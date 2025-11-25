Lecce, CNH inaugura la "Panchina Rossa" per la Giornata contro la violenza sulle donne
LECCE - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo stabilimento CNH di Lecce ha inaugurato ufficialmente una “Panchina Rossa”, simbolo globale della lotta contro la violenza di genere.
L’iniziativa ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, con Tonia Erriquez, Presidentessa della Commissione dei Servizi Sociali del Comune di Lecce, insieme al team dirigenziale, alle RSA e a tutte le donne dello stabilimento.
Con questa azione, CNH conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura di parità, sicurezza e rispetto, condannando ogni forma di violenza e sensibilizzando la comunità sul tema della tutela dei diritti delle donne.
L’inaugurazione della panchina rappresenta così non solo un gesto simbolico, ma anche un momento di riflessione collettiva, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale delle aziende e della collaborazione con le istituzioni nella lotta contro la violenza di genere.
