Sinner vola in semifinale alle Atp Finals da primo del girone
TORINO – Jannik Sinner conquista con autorità le semifinali delle Atp Finals da primo del girone, grazie alla vittoria in due set su Alexander Zverev.
Un match in crescendo per l’azzurro, che ha saputo mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi annullando sette palle break e imponendo il proprio ritmo nei turni di servizio.
Con questo successo, il tennista altoatesino si assicura matematicamente il pass per la semifinale e la prima posizione del gruppo, a prescindere dall’esito dell’ultimo incontro del round robin, in programma venerdì contro Ben Shelton.
Il torneo è trasmesso in diretta su Rai2, Sky Sport e in streaming su NOW.