Trani, scoperte auto rubate e smontate nell’agro: operazione dei Carabinieri dopo un monitoraggio aereo

TRANI - Un vasto deposito di auto rubate, già completamente smontate, è stato individuato daidurante una mirata attività di monitoraggio aereo sull’agro rurale di. L’avvistamento delle carcasse è stato immediatamente comunicato al, che ha attivato un servizio straordinario con personale dele della

Ritrovate carcasse di utilitarie e SUV cannibalizzati

Sul posto, i militari hanno rinvenuto numerose autovetture, dalle utilitarie ai SUV, ormai completamente disassemblate e prive delle principali parti meccaniche e di carrozzeria: un chiaro esempio di “cannibalizzazione”, pratica sempre più diffusa nel mercato illecito dei pezzi di ricambio.

Le verifiche su targhe e numeri di telaio hanno confermato che si trattava di veicoli rubati nel corso dell’anno ad Andria, Barletta, in diversi comuni della provincia di Bari e persino a Termoli. Un quadro che evidenzia l’estensione territoriale e la capacità organizzativa dei gruppi criminali dediti ai furti d’auto.

Rilievi tecnici sul posto

Gli specialisti del Nucleo Investigativo hanno eseguito accurati rilievi tecnici, alla ricerca di tracce, impronte e qualsiasi elemento utile alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. L’attività si inserisce in un più ampio lavoro investigativo volto a colpire la filiera del traffico illecito di veicoli e componenti automobilistiche.

L’Arma: “Impegno costante contro i reati predatori”

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori, fenomeni che incidono in modo significativo sulla sicurezza dei cittadini e sul tessuto economico locale.

Le attività di controllo, sia a terra che dall’alto, proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare in modo sempre più efficace il mercato illegale legato ai furti d’auto.