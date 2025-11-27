Nardò, scomparsa da lunedì 24 novembre: nessuna notizia di Tatiana Tramacere, 27 anni
NARDO' - Da lunedì 24 novembre non si hanno più notizie di Tatiana Tramacere, 27 anni, residente a Nardò. La giovane non ha dato più segnali di sé e i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.
Secondo quanto riferito dai parenti, Tatiana è alta circa 1 metro e 55, ha capelli lunghi, lisci e rossi e occhi azzurri. Non si esclude la possibilità di un allontanamento volontario, ma la famiglia è sempre più preoccupata a causa del suo prolungato silenzio.
Le ricerche sono in corso e le autorità invitano alla massima collaborazione. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero di emergenza 112.
