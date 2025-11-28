Treno Bari-Lecce, arrestato 27enne per rapina e danneggiamento

TREPUZZI – Momenti di panico ieri mattina su un treno regionale della tratta. All’altezza della stazione di, unha dato in escandescenze, distruggendo sedili e monitor del vagone e minacciando il

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha anche sottratto al personale cellulare, chiavi dei vagoni e tablet di servizio e ha danneggiato lo scompartimento utilizzando un estintore come arma.

L’intervento dei pendolari e delle forze dell’ordine

Alcuni passeggeri, tra cui un maresciallo dei Carabinieri e un agente penitenziario, sono riusciti a fermare l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il 27enne, conducendolo in carcere.

L’uomo risponde di rapina e danneggiamento aggravati. Il treno ha subito ritardi inevitabili a causa dell’accaduto.