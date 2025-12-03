Adelfia: la Postazione 118 cambia sede, più spazio e comfort per gli operatori

BARI – Lacambia sede. Da oggi, 3 dicembre 2025, l’Ambulanza India del Servizio Emergenza Territoriale opera ufficialmente in, nelle adiacenze del Poliambulatorio distrettuale e di fronte alla sede della Continuità Assistenziale. La nuova struttura, messa a disposizione dal Comune di Adelfia in comodato d’uso gratuito, offre oltredi superficie, con

La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, del sindaco di Adelfia Giuseppe Cosola, del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Guido Quaranta, della delegata comunale alla Sanità Filomena Acquasanta e degli operatori 118.

«Una nuova sede significa migliorare il benessere degli operatori e di conseguenza la qualità del servizio ai cittadini», ha commentato Fruscio. Il sindaco Cosola ha aggiunto: «Il miglioramento del comfort e dei servizi è un riconoscimento importante per l’opera quotidiana degli operatori».

La postazione ospita 11 operatori di Sanitaservice (5 autisti e 6 soccorritori) e 5 infermieri ASL Bari, impegnati quotidianamente nelle emergenze. Nel 2025 (fino a ottobre) sono state effettuate 2.371 missioni, mentre nel 2024 le missioni complessive sono state 2.698, di cui 1.770 solo ad Adelfia. Il raggio d’azione della postazione comprende anche Sannicandro, Valenzano, Bitritto e alcuni quartieri di Bari come Loseto, Ceglie del Campo e Carbonara.