Il sindaco di Bari Vito Leccese incontra Papa Leone XIV: “Ascoltare, capire, agire per la comunità”

BARI - Oggi il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha condiviso sui social un momento intenso e significativo: l’incontro con Papa Leone XIV insieme ai sindaci dei capoluoghi italiani.

"Sono stati attimi che rafforzano una convinzione semplice ma potente: amministrare significa servire, prendersi cura della propria comunità con cuore e testa", ha scritto Leccese su Facebook. Durante l’incontro, il Pontefice ha esortato i sindaci a diventare “maestri di dedizione al bene comune” e a costruire alleanze sociali capaci di portare speranza.

Per il primo cittadino di Bari, questo si traduce nell’ascoltare le famiglie, i giovani e chi si trova in difficoltà, comprendere i bisogni della città e trasformare le sfide in opportunità. "Ascoltare, capire, agire. E Bari cresce se ognuno di noi ci mette cuore e testa. Bari avanza se nessuno resta indietro. Bari vive se crediamo nella speranza e nella forza della comunità", ha sottolineato.

Il sindaco ha concluso il suo post ricordando che questa visione di “alleanza sociale” guiderà l’azione dell’amministrazione nel nuovo anno, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra istituzioni e cittadini e costruire una città più inclusiva e solidale.