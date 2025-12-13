La psicologia giuridica e forense e i minori: a Foggia nuova specializzazione

FOGGIA – “Psicologia giuridica e forense nei contesti minorili e di vulnerabilità”: è questo il nuovo short master attivato dall’Università di Foggia. Il nuovo percorso di specializzazione universitario post-laurea sarà presentato lunedì 15 dicembre, alle ore 15.30, nell’aula 6 del Dipartimento Studi Umanistici in via Arpi 176, a Foggia.L’incontro propone una riflessione interdisciplinare sulle competenze necessarie nei contesti giudiziari che vedono coinvolti i minori, con particolare attenzione all’interazione tra diritto, psicologia, neuroscienze e prassi forensi. Promosso dalla Camera Minorile di Capitanata, in collaborazione con il mondo accademico e gli ordini professionali, l’evento si rivolge a magistrati, avvocati, psicologi, professionisti e operatori interessati ai contesti minorili e di vulnerabilità, offrendo un confronto istituzionale e operativo. Nel corso dell’evento sarà presentato lo Short Master dedicato alla psicologia giuridica e forense nei contesti minorili e di vulnerabilità, quale percorso di specializzazione orientato alle competenze pratiche e interdisciplinari.All’incontro, che sarà coordinato dall’avvocata Maria Emilia De Martinis, segretaria della Camera Minorile di Capitanata, interverranno: Tiziana Quarto, direttrice Short Master; Barbara De Serio, direttrice Dipartimento Distum; Donatella Curtotti, prorettrice dell’Università di Foggia; Amelia Quotta, presidente Ordine psicologhe e psicologi della Puglia; il procuratore generale di Lecce Ludovico Vaccaro; Anna Lucia Celentano, presidente Camera Minorile di Capitanata.