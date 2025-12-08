Maserati in fiamme sulla tangenziale ovest di Lecce: paura nel pomeriggio

LECCE - Momenti di paura nel pomeriggio sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dell’uscita per Maglie, dove una Maserati Levante è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia.Secondo le prime ricostruzioni, il conducente si è accorto del fumo provenire dal vano motore ed è riuscito ad accostare in tempo, abbandonando il veicolo pochi istanti prima che l’incendio si propagasse completamente. L’auto è stata poi divorata dal fuoco nel giro di pochi minuti.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per gli altri automobilisti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.La viabilità ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso, con disagi per gli automobilisti in transito sulla tangenziale.Fortunatamente non si registrano feriti.