Natale di solidarietà e inclusione a Bari e Barletta: tornano le “Letterine di Natale Solidali” a cura della Fondazione Tatò Paride per l’Italia





Il progetto “Letterine di Natale Solidali” promosso dalla Fondazione Tatò Paride per l’Italia, in collaborazione con la Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, e Coop master Coop Alleanza 3.0, quest’anno amplia il suo raggio d’azione. Dopo il successo della prima edizione a Barletta, l’iniziativa approda anche a Bari, trasformando il Natale in un’occasione di solidarietà e inclusione condivisa tra le due città.Il capoluogo di regione si prepara a vivere un Natale all’insegna della solidarietà con un primo appuntamento fissato per venerdì 12 dicembre, dalle ore 18:00 alle 19:00, in Piazza Umberto I, accanto al grande albero di Natale illuminato da Tatò Paride S.p.A. Qui i bambini saranno protagonisti, invitati a consegnare o scrivere una speciale letterina a Babbo Natale accompagnata da un “desiderio solidale” che sia di carattere ambientale, sociale o solidaristico. Dolci offerti dalla Fondazione Tatò Paride e attività ludiche curate da animatori professionisti - tra palloncini modellabili e postazioni truccabimbi - renderanno l’atmosfera ancora più gioiosa. La sigillatura e numerazione delle letterine sarà affidata ai ragazzi autistici di #Work Aut, che con il loro impegno rendono l’iniziativa ancora più inclusiva. La festa proseguirà, sempre a Bari, martedì 16 dicembre, dalle 18:00 alle 19:00, presso il Coop Superstore di via Omodeo, con la premiazione delle letterine: una giuria composta interamente dai ragazzi di #Work Aut selezionerà le dieci più meritevoli, premiandole con giochi di società.La stessa magia si ripeterà a Barletta, dove la città ospita la seconda edizione dell’iniziativa. Sabato 13 dicembre, dalle 18:00 alle 19:00, Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi del Colosso, diventerà il cuore pulsante della festa: anche qui i bambini potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale, accompagnate da un desiderio solidale, tra dolci, giochi e attività d’animazione. Venerdì 19 dicembre, dalle 18 alle 19, poi, presso il Supermercato Coop di via Sant’Antonio, si svolgerà la premiazione delle letterine, con una giuria composta dai ragazzi di #Work Aut che decreterà le dieci più significative, premiando i piccoli autori con giochi di società.«Sono stati il talento, la dedizione, la passione per il lavoro e il temperamento di questi straordinari ragazzi, che contribuiscono con un contratto di prestazione occasionale in alcuni dei nostri punti vendita, a suscitare in noi il desiderio di ripetere l'esperienza dello scorso anno a Barletta e di estenderla al capoluogo della Puglia» ha dichiarato la dottoressa Francesca Tatò, presidente della Fondazione Tatò Paride per l'Italia.La Fondazione Tatò Paride per l’Italia non è nuova a iniziative di sostegno e solidarietà. Con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di bisogno e di sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze, e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita nel 2020, in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò, del capostipite Bartolo, amministratore unico, assieme alla moglie Maria e ai figli Paride, Domenico e Francesca, che da quasi 50 anni guida l’azienda Tatò Paride spa, operante nella grande distribuzione organizzata e Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, per la quale gestisce l'insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta da oltre 160 punti vendita tra diretti ed affiliati. La Tatò opera, inoltre, sempre in Puglia e Basilicata, con l’insegna di proprietà Alter Supermercati e gestisce 6 Cash & Carry ad insegna ItalyCash.