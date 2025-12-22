San Paolo, approvato il progetto del nuovo grande playground da 800mila euro

BARI - La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo grande playground nel quartiere San Paolo, nel Municipio III. L’intervento sarà realizzato in un’area comunale inutilizzata tra via Cozzoli, via Pugliese e via Barisano da Trani, con ingresso principale da via Cozzoli, e sarà finanziato con 800mila euro grazie al bando, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A.

Sport e socialità al centro del progetto

Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come generatore di relazioni e benessere. Al centro del playground ci sarà un campo multifunzionale che potrà ospitare eventi sportivi, musicali e culturali, trasformando l’area in un vero e proprio punto di aggregazione. Il progetto prevede una griglia geometrica modulare e ripetitiva, che garantisce flessibilità d’uso e forte identità visiva, con l’impiego del colore come elemento distintivo.

Le discipline previste sono sportive urbane in forte crescita: parkour, skate e calisthenics, con spazi dedicati a ogni attività, attrezzature di alta qualità e superfici di sicurezza. La zona nord-ovest sarà destinata al parkour con strutture prefabbricate in calcestruzzo e elementi in acciaio inox, dotate di tappetini antitrauma. A sud sorgerà lo skate park con rampe e ostacoli in calcestruzzo e ringhiere zincate. La porzione nord ospiterà invece attrezzature per calisthenics con postazioni fino a 14 persone.

Spazi aggregativi e artistici

Il progetto include anche una piccola piazza aggregativa, indicata da un cerchio giallo, e setti di calcestruzzo alti due metri destinati a murales identitari, creando un collegamento tra sport, arte e comunità. Sedute prismatriche e aree verdi completeranno lo spazio, con arbusti e piante autoctone distribuiti secondo la stessa griglia geometrica del playground. L’area sarà pienamente accessibile, rispettando le normative sul superamento delle barriere architettoniche.

Sostenibilità e rigenerazione urbana

L’assessora al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente Elda Perlino ha sottolineato l’importanza di integrare verde e ombreggiature attraverso un bando regionale per la rinaturalizzazione urbana, secondo i principi delle Nature Based Solutions, per garantire un ambiente salubre e confortevole. La presidente del Municipio III, Luisa Verdoscia, ha evidenziato come il playground rappresenti un intervento di rigenerazione urbana destinato a migliorare il benessere fisico e psicologico dei cittadini, offrendo uno spazio polifunzionale a disposizione di tutte le età.

Con la nuova struttura, il quartiere San Paolo avrà a disposizione un centro sportivo e aggregativo moderno, sicuro e inclusivo, in grado di valorizzare uno spazio finora inutilizzato e di diventare punto di riferimento per la comunità.