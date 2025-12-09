Statali 16 e 17 in condizioni critiche, Tutolo chiede interventi urgenti ad Anas

BARI - Il consigliere regionaleha inviato una lettera adper segnalare la situazione di grave pericolo sullee sollecitare un intervento immediato.

“Siamo di fronte a situazioni non più tollerabili – ha dichiarato Tutolo – Lo svincolo SP.109, che immette sulla Statale 16, e il tratto Foggia–San Severo versano da troppo tempo in condizioni di indecenza, tali da sembrare oggetto di bombardamento. Buche, voragini e deformazioni del manto stradale mettono ogni giorno a rischio la sicurezza di utenti e mezzi”.

Particolarmente preoccupante, secondo Tutolo, è la situazione nel territorio di San Severo, dove le voragini lungo la Statale 16 rischiano di far sbandare i veicoli fuori carreggiata. Critico anche il tratto della Statale 17 tra Foggia e Lucera, con buche e cedimenti che costringono gli automobilisti a manovre improvvise e pericolose, aumentando il rischio di incidenti e danni ai veicoli.

Da qui la richiesta di interventi urgenti da parte di Anas per ripristinare condizioni di sicurezza e tutelare i cittadini. “Non si tratta solo di decoro – conclude Tutolo – ma di sicurezza su arterie fondamentali per la mobilità quotidiana di migliaia di persone e per l’economia del territorio, che non può continuare a essere trascurata”.