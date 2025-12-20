Tennis: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al torneo di Auckland 2026
FRANCESCO LOIACONO - Gli italiani Luciano Darderi e Lorenzo Sonego parteciperanno al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, in programma dal 12 al 19 gennaio 2026.
L’evento vedrà la partecipazione di numerosi tennisti di alto livello, tra cui: Ben Shelton (USA), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE), Cameron Norrie (GBR), Alex Michelsen (USA), Alexandre Muller (FRA), Sebastian Baez (ARG), Nuno Borges (POR), Camilo Ugo Carabelli (ARG), Fabian Maroszan (HUN), Jenson Brooksby (USA), Valentin Royer (FRA), Francisco Comesana (ARG), Gael Monfils (FRA), Tomas Martin Etcheverry (ARG) e Stan Wawrinka (SUI).
Darderi e Sonego punteranno a ottenere risultati importanti ad Auckland, considerando questo torneo un passaggio chiave per prepararsi al meglio ai successivi appuntamenti del circuito.