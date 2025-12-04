Tragedia a Porto Ercole: muore a 29 anni Matteo Legler durante una partita di calcetto

PORTO ERCOLE – È morto nella serata di mercoledì 3 dicembre, 29 anni, stroncato da un malore improvviso mentre giocava a calcetto. Nonostante i tempestivi soccorsi, iniziati sul campo e proseguiti in ospedale, il giovane non ce l’ha fatta.

Secondo quanto ricostruito, Matteo si è improvvisamente accasciato a terra durante la partita. I compagni hanno subito dato l’allarme: il 29enne è stato defibrillato sul posto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto, dove i medici hanno tentato ogni manovra per salvarlo. Purtroppo, intorno alle 22.30, il ragazzo è deceduto e la salma è stata trasferita all’obitorio.

La comunità di Porto Ercole, dove Matteo viveva, è rimasta sconvolta. Avrebbe compiuto 30 anni a Natale e tra un mese sarebbe diventato padre.

“Non era solo il nostro direttore sportivo, era un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti. La sua bontà, il suo impegno e la sua disponibilità erano qualità rare che hanno lasciato un segno indelebile”, ha ricordato il presidente dell’Asd Porto Ercole, Giovanni Nieto. “Continueremo il nostro lavoro nel suo nome, per onorare uno sport e un paese che Matteo amava incondizionatamente”.

Anche il Comune di Monte Argentario ha espresso cordoglio sui social per la tragica e improvvisa scomparsa del giovane.