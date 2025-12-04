Maltempo a Palombaio: uomo salvato dalla Polizia Locale dopo l’esondazione sulla SP89

BITONTO - Un uomo è rimasto intrappolato nella sua auto sulla, la strada che collega il centro urbano di Palombaio alle frazioni di Palombaio e Mariotto, a causa del maltempo e dell’esondazione dei corsi d’acqua.

Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a trarre in salvo il conducente. Presente anche il sindaco Francesco Paolo Ricci, che ha seguito le operazioni di soccorso.

La circolazione sulla strada è stata interrotta in via precauzionale, mentre si attende l’arrivo del carro attrezzi per rimuovere il veicolo rimasto bloccato.