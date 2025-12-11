Trinitapoli, città in festa per le celebrazioni della Festa Patronale della Beata Vergine Maria di Loreto





TRINITAPOLI - Ecco le prime immagini: come da tradizione, la città di Trinitapoli ha celebrato il 10 dicembre 2025 la sua Patrona, la Beata Maria Vergine di Loreto, con un programma ricco di momenti religiosi e di grande partecipazione popolare. Le celebrazioni si sono svolte presso il Santuario Mariano della Beata Maria Vergine di Loreto, guidato dal parroco don Enzo De Ceglie.

Grande la partecipazione di fedeli e cittadini accorsi per onorare la Madonna di Loreto, accompagnata dalle rappresentanze diocesane e dalle autorità religiose e civili. In tanti, provenienti anche dai comuni limitrofi, hanno voluto rendere omaggio all’amata effigie.

La giornata si è aperta con le Sante Messe del mattino, mentre nel pomeriggio, alle ore 16:00, numerosi fedeli hanno preso parte alla suggestiva processione per le vie cittadine addobbate a festa con luci, che hanno reso ancora più intenso il clima di devozione e comunità. L’effigie è stata trasportata su un carro spinto a mano e accompagnata dai confratelli in abito bianco con mozzetta e cingolo celesti, colori che richiamano la tradizione mariana.

A seguire, la comunità si è raccolta per la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo. Presenti il Sindaco Francesco di Feo, l’Amministrazione Comunale, le autorità civili e militari e i sacerdoti della comunità trinitapolese.

La festa patronale rappresenta per Trinitapoli un appuntamento profondamente sentito: un momento di fede, condivisione e affidamento alla Madonna di Loreto, alla quale l’intera comunità rivolge una speciale preghiera di protezione e benedizione, particolarmente significativa in questo periodo per il nostro Paese.



