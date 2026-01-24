Bari, donna si lancia dal quinto piano in via Nizza: trasportata in ospedale in gravi condizioni

BARI – Questa mattina una donna si è lanciata dal quinto piano di uno stabile in via Nizza a Bari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia di Stato.

La donna, trovata riversa a terra, è stata immediatamente trasportata in ospedale in gravi condizioni. Le autorità stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’accaduto.