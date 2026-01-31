Andria, incidente tra via Togliatti e viale Fleming: tre feriti gravi e traffico in tilt

ANDRIA - Ieri sera,, un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione ad, nel tratto compreso tra, all’altezza del cimitero.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Dacia Duster e un’Audi A4 si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche una terza vettura parcheggiata, un’Audi A6. L’impatto ha praticamente distrutto le auto.

Il bilancio è di tre feriti in condizioni gravi, trasportati e ricoverati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per determinare le cause del sinistro, e i carabinieri, che hanno deviato il traffico su altre arterie per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.