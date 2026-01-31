Incidente sulla A14 tra Andria e Trani: tre feriti e tratto chiuso in direzione Bari

ANDRIA - Ieri sera,, un incidente stradale ha provocato lacompreso train direzione Bari.

Tre le vetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia autostradale e al personale del 118, hanno estratto dalle lamiere tre persone ferite: un uomo e due donne.

Il traffico è rimasto bloccato, con circa 1 km di coda. Per chi viaggia in direzione Bari, è stata disposta uscita obbligatoria ad Andria e deviazione sulla statale 16 Adriatica, con possibilità di rientro in autostrada a Trani.