Incidente sulla A14 tra Andria e Trani: tre feriti e tratto chiuso in direzione Bari
ANDRIA - Ieri sera, venerdì 30 gennaio, un incidente stradale ha provocato la chiusura del tratto autostradale A14 compreso tra Andria e Trani in direzione Bari.
Tre le vetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia autostradale e al personale del 118, hanno estratto dalle lamiere tre persone ferite: un uomo e due donne.
Il traffico è rimasto bloccato, con circa 1 km di coda. Per chi viaggia in direzione Bari, è stata disposta uscita obbligatoria ad Andria e deviazione sulla statale 16 Adriatica, con possibilità di rientro in autostrada a Trani.