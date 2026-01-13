Aperidonna 2026: Presentazione del libro “Laila, figlia dei Cedri e del Mare” con l’autrice Lina Al Bitar

BARI – Nell’ambito dell’iniziativa, promossa da Confartigianato Donne Impresa in collaborazione con Simeone Automotive, mercoledì 21 gennaio alle ore 18:30 si terrà la presentazione del librodella scrittrice Lina Al Bitar. L’evento avrà luogo presso la Concessionaria Simeone, in Strada Santa Caterina 38, a Bari.

L’incontro rappresenta un’occasione speciale per aprire il nuovo anno all’insegna delle emozioni, della condivisione e della narrazione al femminile. La serata offrirà al pubblico uno spazio di dialogo autentico, capace di connettere vite e storie, permettendo ai partecipanti di ascoltare, confrontarsi e lasciarsi ispirare dalla narrazione profonda e toccante di Lina Al Bitar.

L’evento si aprirà con i saluti e l’introduzione di Lucia De Caro, amministratrice della Concessionaria Simeone, seguiti dall’intervento di Elisabetta Amoruso, imprenditrice e presidente del Movimento Donne Impresa. A seguire ci sarà la presentazione del libro e il confronto con l’autrice, moderato dalla prof.ssa Daniela Poggiolini, psicologa, ipnoterapeuta, trainer in PNL Bioetica e presidente dell’IKOS Ageform.

Al termine dell’incontro, è previsto un aperitivo conviviale con l’autrice, per continuare il dialogo in un clima informale e accogliente. L’evento è gratuito e aperto a tutti, dedicato a chi ama le storie vere, le radici culturali e i ponti che la parola scritta sa costruire tra persone e mondi diversi.