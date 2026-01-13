Bari, sparatoria nel quartiere Poggiofranco durante un inseguimento: un fermato

BARI – Attimi di panico oggi nel primo pomeriggio in via Cotugno, all’angolo con viale Orazio Flacco, nel quartiere Poggiofranco, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola durante un inseguimento.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’episodio è avvenuto quando una vettura non si è fermata a un posto di blocco. Per bloccare il veicolo, i militari hanno sparato tre colpi, di cui uno ha colpito la ruota dell’auto. L’operazione ha portato al fermo di un uomo di 30 anni.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Al momento rimangono da chiarire le ragioni dell’inseguimento e la dinamica completa dei fatti. Pare che una seconda persona presente nell’auto sia riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto della droga.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta successione degli eventi e per individuare eventuali responsabilità.