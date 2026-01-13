Putignano si prepara alla 632ª edizione del Carnevale: un mese di festa con oltre 100 appuntamenti

PUTIGNANO – È stato pubblicato il programma ufficiale della 632ª edizione del, uno dei carnevali più antichi d’Europa. Dal 17 gennaio al 17 febbraio, la città pugliese vivrà un mese di festa, cultura e tradizione, con oltre 100 appuntamenti che uniscono riti popolari, arte della cartapesta, musica e spettacoli.

Questa edizione segna il ritorno all’anima più autentica del Carnevale, tra riti collettivi, pranzi di piazza, serenate di San Valentino, feste irriverenti e la riapertura del Teatro Comunale trasformato in pista da ballo, come negli anni ’50.

«Il Carnevale è da sempre il luogo dove convivono opposti e contraddizioni – spiega Danilo Daresta, presidente della Fondazione Carnevale di Putignano –. Quest’anno il tema è il paradosso. Abbiamo voluto creare ancora più occasioni per abitare insieme i contrasti del presente con leggerezza, curiosità e ironia, dal pranzo di comunità lungo oltre 60 metri nel centro storico alla riapertura del teatro come spazio di socialità e danza».

Le sfilate principali si terranno domenica 1 febbraio alle 11:00, sabato 7 febbraio alle 19:00, domenica 15 febbraio alle 11:00 e martedì 17 febbraio alle 19:00.

Il Carnevale di Putignano 2026 proporrà un ricco calendario di eventi tra tradizione e novità. La Festa dell'Orso, il 2 febbraio, e i riti finali del 17 febbraio incarnano il legame profondo con la storia che Putignano custodisce. Il programma 2026 verrà presentato il 17 gennaio in Piazza Plebiscito con i Propagginanti che racconteranno con ironia, musica e versi il mese del Carnevale.

Il Teatro Comunale tornerà ad accogliere veglioncini per bambini e serate danzanti gratuite. Tra i protagonisti musicali figurano BigMama, Nina Zilli, Madman e il Canzoniere Grecanico Salentino. Non mancheranno spettacoli originali come Auroro Borealo e Renzo Rubino, che celebrerà San Valentino con serenate e concerto piano e voce. DJ set e party innovativi, tra cui Lacrima Party e Non Farcela Party, completeranno il programma di divertimento collettivo e inclusivo.

Un momento speciale sarà l’Pranzo di Comunità l’8 febbraio, con oltre 200 persone attorno a un’unica lunga tavolata nel centro storico, simbolo di condivisione e appartenenza.

Accanto alle quattro giornate principali di sfilata, il Carnevale di Putignano propone eventi tradizionali e novità: il 17 gennaio si celebra la Festa di Sant’Antonio con la presentazione del programma, il 22 gennaio il Giovedì delle Vedove, il 29 gennaio il Giovedì dei Pazzi. La prima grande sfilata sarà il 1 febbraio, seguita dalla Festa dell’Orso il 2 febbraio. Il 5 febbraio si terrà il Giovedì delle Donne Sposate con balli a teatro. La seconda grande sfilata sarà il 7 febbraio, il Pranzo di Comunità l’8 febbraio con balli a teatro, il 12 febbraio il Giovedì dei Cornuti con balli a teatro, e il 13 febbraio ulteriori balli a teatro. Il 14 febbraio San Valentino sarà celebrato con serenate nel centro storico e balli a teatro, il 15 febbraio avrà luogo la terza grande sfilata, il 16 febbraio ulteriori balli a teatro e il 17 febbraio la quarta grande sfilata e il Gran Finale.

I biglietti sono disponibili online su www.carnevalediputignano.it o presso l’Infopoint in via Matteotti 6, Putignano, dal lunedì al sabato 10-13 e 16-20 e la domenica 10-13.