Australian Open 2026: Djokovic batte Sinner in semifinale, in finale sfiderà Alcaraz

MELBOURNE – Dopo due anni di successi a Melbourne,si ferma in semifinale agli Australian Open. L’altoatesino è stato sconfitto dain un match estenuante durato oltre quattro ore, conclusosi con il punteggio di

L’altra semifinale ha visto trionfare Carlos Alcaraz, che ha superato il tedesco Alexander Zverev in cinque set, nonostante i crampi, guadagnandosi l’incontro con Djokovic in finale.

La cronaca del match

Sinner ha iniziato alla grande, conquistando il primo set 6-3. Nel secondo set il serbo ha reagito con un break nel quarto game, chiudendo 6-3. Il terzo set è stato equilibrato fino al finale, quando l’italiano ha strappato il parziale a Djokovic 6-4. Nel quarto set, invece, Sinner ha subito un break d’apertura e Djokovic ha vinto 6-4. Nel quinto set decisivo, Djokovic ha strappato il break al settimo game e ha chiuso 6-4, assicurandosi la finale dopo quattro ore di gioco.

Le parole di Djokovic

Al termine del match, il campione serbo ha dichiarato:

“Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello.”

Djokovic cercherà così di conquistare l’undicesimo Australian Open della sua carriera e il 25° Slam in totale, sfidando il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in una finale molto attesa.