Australian Open 2026: Djokovic batte Sinner in semifinale, in finale sfiderà Alcaraz
MELBOURNE – Dopo due anni di successi a Melbourne, Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. L’altoatesino è stato sconfitto da Novak Djokovic in un match estenuante durato oltre quattro ore, conclusosi con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
L’altra semifinale ha visto trionfare Carlos Alcaraz, che ha superato il tedesco Alexander Zverev in cinque set, nonostante i crampi, guadagnandosi l’incontro con Djokovic in finale.
La cronaca del match
Sinner ha iniziato alla grande, conquistando il primo set 6-3. Nel secondo set il serbo ha reagito con un break nel quarto game, chiudendo 6-3. Il terzo set è stato equilibrato fino al finale, quando l’italiano ha strappato il parziale a Djokovic 6-4. Nel quarto set, invece, Sinner ha subito un break d’apertura e Djokovic ha vinto 6-4. Nel quinto set decisivo, Djokovic ha strappato il break al settimo game e ha chiuso 6-4, assicurandosi la finale dopo quattro ore di gioco.
Le parole di Djokovic
Al termine del match, il campione serbo ha dichiarato:
“Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello.”
Djokovic cercherà così di conquistare l’undicesimo Australian Open della sua carriera e il 25° Slam in totale, sfidando il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in una finale molto attesa.