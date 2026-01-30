Bari, camionista salva automobilista contromano sulla SS96: “Ho sconfitto la morte”

BARI – “Oggi alle 12:30 ho sconfitto la morte. Ho cambiato il destino ad alcune persone, un destino senza ritorno sicuramente”. Così Peppe Dileo racconta sui social la sua incredibile esperienza sulla, dove ha evitato un probabile incidente fatale.

In un video pubblicato su Facebook, si vede un’auto procedere contromano lungo la statale. Alla guida un anziano, mentre il camionista tenta disperatamente di fermarlo suonando ripetutamente il clacson.

Dileo ha poi preso una decisione coraggiosa: “Alla fine sono salito sul guardrail scavalcandolo e bloccando tutto il traffico proveniente dalla parte opposta – scrive -. Ho cambiato il destino ad alcune persone. Poi dicono che i camionisti sono assassini”.

L’intervento tempestivo del camionista ha evitato un possibile scontro frontale, trasformando un momento di altissimo rischio in un gesto eroico che ha salvato vite sulla trafficata statale.