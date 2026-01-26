Barletta: Flavia Anania riceve il Sindaco di Trinitapoli per un incontro istituzionale
Nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio 2026, presso la sede dell’Ufficio Territoriale del Governo di Barletta, il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott.ssa Flavia Anania, ha ricevuto il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, per un incontro istituzionale di presentazione e primo confronto.
L’incontro si inserisce nel quadro delle ordinarie relazioni istituzionali tra la Prefettura e gli Enti locali del territorio ed è stato finalizzato a un primo esame delle principali questioni di interesse provinciale e comunale, con particolare attenzione ai profili di coordinamento amministrativo e istituzionale.
Nel corso del colloquio, il Prefetto Anania ha ribadito il ruolo della Prefettura quale presidio dello Stato sul territorio e punto di riferimento per il raccordo tra le amministrazioni locali e le articolazioni periferiche dello Stato, sottolineando l’importanza di una collaborazione improntata al rispetto delle competenze e alla leale cooperazione istituzionale.
Il Sindaco di Trinitapoli ha espresso la disponibilità dell’Amministrazione comunale a operare in sinergia con la Prefettura, nel solco delle indicazioni e degli indirizzi prefettizi, confermando l’impegno dell’Ente a contribuire, per quanto di competenza, alle attività volte alla tutela dell’ordine pubblico, alla sicurezza e alla coesione sociale.
Il Sindaco Francesco di Feo ha rivolto alla Dott.ssa Flavia Anania i migliori auguri di buon lavoro, rinnovando la piena collaborazione istituzionale dell’Amministrazione comunale di Trinitapoli.
L’incontro ha confermato la volontà condivisa di mantenere un costante e costruttivo rapporto di collaborazione tra la Prefettura e il Comune di Trinitapoli, nell’interesse del territorio e della collettività.