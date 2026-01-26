Australian Open: Jannik Sinner vince il derby azzurro e vola ai quarti

MELBOURNE - Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale deglidopo aver sconfitto il connazionalein tre set sulla. Il campione in carica ha dominato il match con il punteggio di, mostrando solidità e continuità nei momenti decisivi.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo ottimo stato di forma e si prepara ad affrontare nei quarti di finale il vincitore della sfida tra Shelton e Ruud, puntando a difendere il titolo e a proseguire la sua corsa nel Major australiano.

Darderi, pur lottando soprattutto nel terzo set, non è riuscito a trovare continuità contro il più esperto connazionale, cedendo così il derby italiano in tre set consecutivi.