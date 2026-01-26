Australian Open: Jannik Sinner vince il derby azzurro e vola ai quarti
MELBOURNE - Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open dopo aver sconfitto il connazionale Luciano Darderi in tre set sulla Margaret Court Arena. Il campione in carica ha dominato il match con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6, mostrando solidità e continuità nei momenti decisivi.
Con questa vittoria, Sinner conferma il suo ottimo stato di forma e si prepara ad affrontare nei quarti di finale il vincitore della sfida tra Shelton e Ruud, puntando a difendere il titolo e a proseguire la sua corsa nel Major australiano.
Darderi, pur lottando soprattutto nel terzo set, non è riuscito a trovare continuità contro il più esperto connazionale, cedendo così il derby italiano in tre set consecutivi.