Capodanno a Bari, Decaro inaugura il 2026 con corsa e bagno in mare

BARI – Il presidente della Regione Puglia,, ha dato il benvenuto al nuovo anno rispettando una tradizione molto amata dai baresi: la corsa e il bagno in mare del primo gennaio.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Decaro ha scritto: “Tradizione del primo dell’anno rispettata: corsa e bagno a mare! Buon anno.” Un gesto che unisce sport, salute e convivialità, richiamando cittadini e appassionati sulle spiagge di Bari per dare il via al 2026 con energia e buonumore.

L’iniziativa sottolinea l’attenzione del presidente alla promozione di uno stile di vita attivo e alla valorizzazione delle bellezze naturali della città, anche nei giorni festivi, confermando la capacità di Bari di coniugare tradizione, sport e partecipazione collettiva.