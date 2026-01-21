CDS Cross 2026, a Grottaglie assegnati i titoli regionali: trionfano Happy Runners Altamura e U.S. Foggia Atletica Leggera

GROTTAGLIE – Domenica 18 gennaio, sul suggestivo percorso campestre delle Cave di Fantiano, sono stati assegnati i titoli regionali assoluti di società di Cross 2026. La manifestazione, valida anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani di Cross in programma il 22 febbraio a Marinella di Selinunte (Castelvetrano, TP), è stata organizzata con grande cura dall’Atletica Grottaglie.

Una giornata intensa, caratterizzata da agonismo, spirito di squadra e partecipazione, ha messo in luce le migliori realtà dell’atletica pugliese. A conquistare il titolo assoluto maschile è stata la Happy Runners Altamura, protagonista di una prova compatta e di alto livello. In campo femminile, invece, successo per la U.S. Foggia Atletica Leggera, che ha confermato solidità tecnica e tradizione vincente.

Ottimi risultati anche nel settore giovanile. La Alteratletica Locorotondo ha dominato al femminile, imponendosi sia nella categoria Juniores che tra le Allieve, a testimonianza di un vivaio strutturato e competitivo. Tra gli Allievi, il titolo regionale è andato all’Amatori Atletica Acquaviva, capace di distinguersi per determinazione e coesione di squadra.

Sul piano individuale, nelle gare Assolute si sono imposti Andrea De Carolis (Atl. Am. Cisternino Ecolservizi) nella 10 km maschile e Giulia Parisi (U.S. Foggia Atletica Leggera) nella 8 km femminile. Le prove Juniores hanno visto il successo di Antonio Sonnante (ASD Atletica Statte A.V.I.) tra gli uomini e Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) tra le donne. Tra gli Allievi vittoria per Marco Primavera (Atletica Salento), mentre tra le Allieve si è imposta Claudia Freres (G.S. Avis Barletta).

La tappa di Grottaglie era valida anche come seconda e ultima prova del mini trofeo CROSSinPUGLIA 2026, che ha premiato nella classifica combinata l’Amatori Atletica Acquaviva al maschile e l’Alteratletica Locorotondo al femminile. Le cerimonie di premiazione delle prime tre società si svolgeranno domenica 1° febbraio ad Altamura, in occasione della Festa del Cross Puglia 2026.

«Questi risultati – ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti – non celebrano soltanto le singole vittorie, ma restituiscono l’immagine di un movimento regionale vitale e in costante crescita, capace di investire sui giovani e sulla qualità tecnica. La prova di Grottaglie rappresenta inoltre un passaggio fondamentale per le valutazioni in vista delle prossime convocazioni delle rappresentative regionali impegnate in Sardegna e in Sicilia».

Un appuntamento che conferma la centralità del cross nel panorama atletico pugliese e proietta società e atleti verso i prossimi, importanti, impegni nazionali.