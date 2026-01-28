“Graces” di Silvia Gribaudi arriva a Barletta: un omaggio ironico e potente alle Tre Grazie di Canova

BARLETTA – Sabato 24 gennaio alle 20.30 il Teatro Comunale di Barletta ospiterà, lo spettacolo della coreografa italiana Silvia Gribaudi, nell’ambito della stagione teatrale del Comune in collaborazione con Puglia Culture. Vincitore del Premio Danza&Danza 2019 come “Produzione Italiana dell’anno”, lo spettacolo propone una rilettura ironica e fisicamente intensa delle Tre Grazie di Canova, attraverso la danza e la parola, tra virtuosismo, fragilità e humour. La performance ha una durata di 60 minuti.

In scena Silvia Gribaudi con i danzatori Andrea Rampazzo, Francesco Saverio Cavaliere e Siro Guglielmi. La drammaturgia è firmata da Gribaudi e Matteo Maffesanti, con luci di Antonio Rinaldi e costumi di Elena Rossi. La produzione è a cura di Zebra, in coproduzione con il Santarcangelo Festival, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo mette in scena tre corpi maschili e l’autrice in un viaggio sospeso tra umano e astratto, dove maschile e femminile dialogano liberi dagli stereotipi. La poetica di Gribaudi eleva le imperfezioni umane a forma d’arte con comicità diretta ed empatica, trasformando il corpo in uno strumento di riflessione sul concetto di bellezza e virtuosismo.

Critica e pubblico hanno apprezzato “Graces” per la sua energia liberatoria e il suo approccio innovativo alla danza contemporanea. Annette Van Zwoll sottolinea come lo spettacolo cerchi nuovi significati della parola “grazia”, mentre Jordi Ribot Thunnissen evidenzia l’omaggio al valore poetico dell’imperfezione. Francesca Saturnino, su La Repubblica, parla di un’energia mistica e rivoluzionaria che attraversa la performance.

Info e biglietti: pugliaculture.it/spettacolo/graces