Incidente tra Adelfia e Acquaviva: muore anche Jonathan Mastrovito, tre giovani vittime

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto lo scorsosulla strada tra. Dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte, si è spento anche, 19 anni, di Acquaviva, ricoverato in Rianimazione in condizioni gravissime.

Il giovane è deceduto questo pomeriggio all’ospedale Miulli, dove era stato trasportato subito dopo l’incidente. Nello scontro avevano perso la vita sul colpo anche i suoi amici Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 15 anni.

La dinamica dell’incidente

I tre ragazzi viaggiavano a bordo di una Volkswagen Passat, guidata da Novielli. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe effettuato un sorpasso azzardato, urtando inizialmente l’auto che stava superando, poi un veicolo proveniente dal senso opposto e infine un autobus di linea Sita.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a due dei giovani, mentre Jonathan Mastrovito era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale, dove è rimasto ricoverato per una settimana prima del decesso.

La tragedia ha profondamente colpito le comunità di Acquaviva delle Fonti e dei comuni limitrofi, lasciando tre famiglie nel dolore e aprendo una ferita profonda nel territorio. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.