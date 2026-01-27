Australian Open: Musetti batte Fritz e vola ai quarti. Avanzano Swiatek e Rybakina

FRANCESCO LOIACONO – Lorenzoconquista i quarti di finale deglisuperando negli ottavi l’americanocon il punteggio di. Una prestazione solida e matura quella dell’azzurro, capace di imporsi grazie a qualità tecniche e grande continuità.

Nel primo set Musetti prende subito il controllo del match, sostenuto da un servizio molto preciso. Nel secondo parziale l’italiano fa la differenza con pallonetti efficaci e grande varietà di gioco. Il terzo set è più equilibrato fino al 4-4, poi Musetti accelera con il rovescio e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo l’incontro e staccando il pass per i quarti.

Negli altri match maschili, l’americano Ben Shelton elimina il norvegese Casper Ruud imponendosi in rimonta per 3-6 6-4 6-3 6-4. Novak Djokovic accede invece al turno successivo senza giocare: il ceco Jakub Mensik è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio muscolare prima dell’inizio della partita.

Il torneo femminile

Nel tabellone femminile, la polacca Iga Swiatek domina l’australiana Maddison Inglis con un netto 6-0 6-3, qualificandosi per i quarti di finale. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa 6-1 6-3 sulla belga Elise Mertens.

Successo per l’americana Amanda Anisimova, che supera la cinese Wang Xinyu per 7-6 6-4, mentre Jessica Pegula ha la meglio nel derby statunitense contro Madison Keys, chiudendo l’incontro 6-3 6-4.

Il torneo entra ora nella fase decisiva, con Musetti protagonista tra i migliori otto del primo Slam della stagione.