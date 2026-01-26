Manfredonia, concerto evento a San Valentino con “Le forme dell’amore”

MANFREDONIA (Fg) – Un pianoforte, la scena illuminata da candele LED, la musica dei più grandi compositori di tutti i tempi per celebrare l’amore, tra pentagramma e letteratura: sono questi gli elementi de “Le forme dell’amore”, il concerto che vedrà protagonista il pianista Christian Grifa sabato 14 febbraio, a partire dalle 20.30, a Villa Artemide, Vicolo dei Noci 2, San Salvatore-Manfredonia.

«Nel giorno di San Valentino», spiegano gli organizzatori, «la serata sarà incentrata su un programma musicale interamente dedicato all’amore, con temi universali e senza tempo: dall’amore tragico di Paolo e Francesca raccontato da Dante Alighieri, alla struggente storia di Odette e il Principe dal celebre balletto russo “Il Lago dei Cigni”, fino all’amore ambiguo e malinconico tra Fred e Holly nel romanzo di Truman Capote “Colazione da Tiffany”. La serata si concluderà con un arrangiamento virtuosistico, ricco di giochi melodici e suggestioni sonore, pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza tanto raffinata quanto suggestiva».

«Porto un programma altamente culturale in una location atipica – spiega Christian Grifa – con l’obiettivo di trasformare una sala da ristorante in una vera sala da concerto. Desidero portare la cultura anche in contesti apparentemente inconsueti, dimostrando che la musica classica e la letteratura possono dialogare con tutti, in ogni occasione».

Un progetto ambizioso, quello di Grifa, che mira a elevare la tradizionale cena di San Valentino in un evento di qualità, dove l’arte si fa veicolo di emozioni condivise. Il concerto sarà preceduto dalla cena di San Valentino. Christian Grifa è un pianista e compositore nato a San Giovanni Rotondo. Ha studiato con maestri di fama internazionale come Marcello Abbado, Franco Scala e François Joel Thiollier. Ha suonato al “Deutsche Opera m Rhein” di Dusseldorf e collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Dusseldorf. Per informazioni e prenotazioni 348 8523402.