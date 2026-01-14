Million Dollar One Point Slam: Sinner e Alcaraz fuori agli ottavi

SYDNEY - Si è fermato agli ottavi il cammino di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Million Dollar One Point Slam, torneo-esibizione che anticipa l’inizio dell’Australian Open e caratterizzato da partite “al singolo punto”.

Sinner, dopo il bye al primo turno e la vittoria contro Carreno Busta al secondo, è stato sorprendentemente eliminato da Jordan Smith, dilettante locale che ha poi trionfato in finale conquistando l’intero torneo. Alcaraz, invece, è stato fermato da Maria Sakkari, numero 52 del ranking WTA.

La formula del torneo, con tabellone misto tra professionisti e non e partite che si giocano su un solo punto, ha regalato colpi di scena e risultati a sorpresa.

I video con i punti decisivi delle partite sono disponibili per gli appassionati, evidenziando l’intensità e la spettacolarità di questo format innovativo.