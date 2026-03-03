Paura sul volo ITA Airways Milano-Bari: atterraggio di emergenza a Bari dopo avaria in volo

BARI – Momenti di grande paura oggi pomeriggio sul volo ITA Airways Milano-Bari delle 13.30. Durante la fase di atterraggio, il comandante ha segnalato un’avaria e ha deciso di riprendere quota, dirigendosi verso l’aeroporto di Brindisi.

In cabina si è diffuso un forte odore di nafta, mentre le manovre di salita e discesa hanno provocato panico tra i passeggeri. Dopo circa un’ora di tensione in volo, l’aereo è riuscito a rientrare a Bari, atterrando in sicurezza a circa un chilometro dalla pista.

Sul luogo erano già presenti ambulanze e vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha lasciato un ricordo traumatico tra i passeggeri, ancora sotto shock per quanto vissuto a bordo.

Le autorità aeroportuali e la compagnia aerea hanno aperto un’indagine interna per chiarire le cause dell’avaria e verificare eventuali interventi tecnici necessari per garantire la sicurezza dei prossimi voli.