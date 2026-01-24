Operazione antidroga internazionale: arresti e sequestri anche a Bari

BARI – Nell’ambito di un’operazione antidroga internazionale condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia federale Svizzera, nove persone sono state sottoposte a misure cautelari tra Marche, Lombardia, Veneto e Puglia. L’indagine ha permesso di smantellare una vasta organizzazione criminale dedita all’importazione e alla distribuzione di diverse sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, la droga veniva acquistata in Svizzera e nei Paesi del Nord Europa e poi venduta all’ingrosso a trafficanti italiani, che provvedevano alla distribuzione nelle varie regioni. Nell’ambito dell’operazione sono stati inoltre perquisiti esercizi commerciali utilizzati come copertura delle attività illecite.