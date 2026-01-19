Polizia Locale di Bari, consegna degli encomi e report delle attività 2025

BARI – Si è svolta questo pomeriggio nell’auditoriumla cerimonia di consegna deglial personale della Polizia locale di Bari che si è particolarmente distinto nel corso dell’anno, alla presenza del sindaco, dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, dei presidenti dei Municipi e del comandante. La cerimonia è stata accompagnata dall’esibizione musicale dell’

Sono stati conferiti 44 encomi per professionalità, dedizione e senso del dovere, riconoscendo il contributo degli agenti in tredici operazioni tra cui il salvataggio di persone da incendi, interventi su soggetti in coma per strada, lotta all’abusivismo, spaccio di droga e truffe informatiche internazionali, oltre al contrasto ai maltrattamenti in famiglia.

Nell’occasione è stato presentato il report delle attività 2025, che evidenzia come la Polizia locale abbia gestito oltre quattromila incidenti stradali, con dieci decessi, migliaia di sanzioni per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata revisione dei veicoli, e numerosi controlli su patenti e mezzi pesanti. Le attività di polizia giudiziaria hanno portato all’arresto di 27 persone, tra cui quattro per spaccio di droga e diciannove per reati contro pubblico ufficiale, e centinaia di denunce per guida in stato di ebbrezza, furto, occupazione abusiva di alloggi popolari e altre violazioni. Particolare impegno è stato dedicato alle attività antidegrado e ambientali, con centinaia di sanzioni per abbandono dei rifiuti, deposito di ingombranti e mancata raccolta differenziata, e alla riduzione del contenzioso grazie a pratiche virtuose. La Polizia amministrativa ha eseguito controlli su esercizi commerciali, violazioni alle ordinanze comunali e in materia ecologica, registrando migliaia di accertamenti di illeciti amministrativi.

Il comandante Palumbo ha sottolineato come l’impegno della Polizia locale si estenda anche ai servizi di ordine pubblico, al supporto dei nuclei specialistici e alla presenza costante nei quartieri per prevenire illegalità e disagio. Il Corpo conta complessivamente 609 unità, di cui 31 dipendenti amministrativi.

Domani, alle ore 9.30 presso la Cattedrale di San Sabino, si svolgerà la tradizionale celebrazione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d’Italia, officiata dall’arcivescovo di Bari e Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, con lo schieramento dei mezzi in piazza dell’Odegitria.