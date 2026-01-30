A Bari 'Processo mediatico e presunzione di non colpevolezza'

BARI - Nell’ambito del ciclo di incontri “TRA LE RIGHE DEL PROCESSO”, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati (Distretto di Corte d’appello di Bari), dall’Ordine degli Avvocati di Bari, dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e dall’Associazione Giovani Avvocati (Sezione di Bari), il 30 gennaio, alle ore 14.30, nella Sala Stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (Via Dioguardi), si svolgerà il seminario “PROCESSO MEDIATICO E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA”.Relatori: il dott. Ciro Angelillis, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari; il prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, curatore del volume “Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al processo mediatico” (Cacucci Editore); e il dott. Massimiliano Scagliarini, giornalista de la “Gazzetta del Mezzogiorno”.A moderare il dibattito, l’avvocata del Foro di Bari Azzurra Cognetti.È previsto il riconoscimento di crediti formativi per gli avvocati e i giornalisti che parteciperanno all’evento.