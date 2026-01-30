Al via il progetto “TrinitapoliStart”

Nella mattinata del 29 gennaio 2026, presso la fiera del Levante di Bari, il Sindaco, Francesco di Feo, ha firmato l’Atto Unilaterale d’Obbligo, preliminare all’avvio del progetto “TrinitapoliStart”, nell’ambito dell’Avviso regionale “𝐏𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐅𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐤 – 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨”, promosso dalla Regione Puglia.

Il progetto del Comune di Trinitapoli è stato 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 € 𝟖𝟖.480,00.

Presenti i comuni della provincia BAT e della provincia di Brindisi, la Direttrice del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, dott.ssa Silvia Pellegrini, che ha portato all’assemblea i saluti dell’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐚 .

Un risultato importante, che consentirà di avviare interventi concreti rivolti ai cittadini, finalizzati a:

✔️ rafforzare le competenze e l’occupabilità

✔️ favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

✔️ sostenere la formazione sulle nuove competenze

✔️ promuovere il lavoro femminile

✔️ organizzare laboratori, giornate di orientamento ed eventi sul territorio.

Importante e significativo il risultato raggiunto grazie al proficuo lavoro dell’ufficio Comunale delle Politiche Sociali in sinergia con l’assessore Maria Rosaria Capodivento.



