Sicurezza nei locali pubblici: rafforzati i controlli nell’area metropolitana di Bari

BARI - La sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo è stata al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi questa mattina e presieduta dal prefetto di Bari Francesco Russo. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercenti, al presidente della Camera di Commercio di Bari e al direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La riunione segue le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno il 19 gennaio scorso, all’indomani della tragedia di Crans-Montana, che hanno disposto un’intensificazione preventiva dei controlli sulle attività di intrattenimento per garantire la tutela della pubblica incolumità, sia dei lavoratori sia degli avventori.

È stata condivisa all’unanimità la necessità di un’azione sinergica tra tutti gli enti competenti per promuovere una diffusa cultura della sicurezza, sottolineando il ruolo centrale della formazione rivolta ai titolari e ai lavoratori dei locali pubblici.

Nel quadro delle ordinarie attività di vigilanza, particolare attenzione sarà riservata agli esercizi che svolgono attività riconducibili al pubblico spettacolo, anche in modo prevalente, pur essendo privi dei titoli abilitativi previsti dagli articoli 68 e 80 del TULPS, e che quindi non offrono adeguate garanzie di sicurezza.

In tal senso, il prefetto di Bari ha emanato una direttiva indirizzata, tra gli altri, a tutti i Comuni dell’area metropolitana, invitandoli a intensificare i controlli. Al termine dell’incontro, le associazioni di categoria sono state infine sollecitate a svolgere una capillare attività di sensibilizzazione nei confronti dei propri associati.