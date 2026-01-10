Tennis, esibizione a Seul: Alcaraz batte Sinner 7-5, 7-6

– La prima sfida del 2026 tra, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo, ha visto trionfare lo spagnolo in due set, con il punteggio di. L’incontro, disputato sucome match di esibizione, ha regalato colpi di altissimo livello e momenti di grande spettacolo al pubblico presente.

Il primo set è stato combattuto: Alcaraz ha chiuso 7-5 dopo 49 minuti di gioco. Il secondo set è terminato al tiebreak, con lo spagnolo ancora vincitore 7-6.

Non sono mancati momenti di leggerezza: durante il quinto game del secondo set, Sinner ha lasciato il campo e la racchetta a un giovane raccattapalle, che ha affrontato uno scambio con Alcaraz riuscendo a fare punto, tra l’entusiasmo del pubblico e le risate dello stesso Sinner seduto a bordo campo. Dopo lo scherzo, il match è ripreso regolarmente e si è concluso in meno di due ore.

Nonostante il clima rilassato e sorridente, i colpi spettacolari dei due campioni hanno confermato l’altissimo livello di entrambi. Ora, l’attenzione di Sinner e Alcaraz è rivolta agli Australian Open, primo impegno ufficiale della stagione.