Allerta meteo in Puglia: venti forti e mareggiate previste per venerdì 6 febbraio 2026

BARI - La Protezione Civile segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle prime ore di venerdì 6 febbraio 2026. La situazione è caratterizzata da venti forti fino a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, che interesseranno Marche, Umbria, Molise, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Particolare attenzione è richiesta sui settori appenninici, dove sono previsti rinforzi di burrasca forte.

Le condizioni di vento intenso saranno accompagnate da mareggiate lungo le coste esposte. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione, soprattutto nelle zone costiere e in prossimità di bacini fluviali e corsi d’acqua.

In Puglia centrale Adriatica e Bradanica, nonché nei bacini del Lato e del Lenne, è stata emessa allerta gialla per rischio vento dalle ore 00:00 di venerdì 6 febbraio 2026 e per le successive 16 ore. La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e di evitare attività all’aperto nelle aree più esposte.

Si consiglia inoltre di monitorare aggiornamenti e indicazioni ufficiali attraverso i canali istituzionali, per seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e adottare comportamenti prudenziali.