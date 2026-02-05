Alla Marco Polo il torneo di pallavolo per ricordare Davide

BARI - Giovedì 5 febbraio, nella palestra dell’IISS “Marco Polo” di Bari, si è svolto un torneo di pallavolo in ricordo di Davide Capuozzo, studente dell’istituto scomparso il 4 gennaio scorso a seguito di un incidente.In occasione di quello che sarebbe stato il suo 18° compleanno, i compagni di classe, i docenti e l’intera comunità scolastica, con il supporto dell’associazione Amichi di Michele Visaggi – impegnata nella promozione della cultura della sicurezza stradale -, hanno scelto di commemorarlo attraverso un momento di sport e condivisione in uno dei luoghi a lui più cari.Il torneo ha preso il via alle 8.30 e si è concluso intorno alle 11. L’intera mattinata si è svolta con un sottofondo musicale dedicato a Davide, composto dalle canzoni che amava e che ascoltava più spesso. In campo si sono sfidate sei squadre, composte da ragazze e ragazzi delle classi quinte, l’anno scolastico di Davide. Le partite si sono disputate in due gironi da tre squadre ciascuno; le vincenti hanno poi giocato la finale. Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione, con la consegna delle medaglie a tutti i partecipanti e della coppa ai vincitori, ottenuta dalla 5ª DT, proprio la sezione di Capuozzo.“Davide era uno sportivo e proprio per tale motivo abbiamo pensato di organizzare questo torneo, per esaltare la sua passione – ha affermato la dirigente scolastica, Prof.ssa Rosa Scarcia. – Oggi sarebbe stato il suo compleanno e abbiamo voluto dedicargli questa giornata, con una manifestazione sportiva e un momento di riflessione insieme ai suoi compagni”. A seguire, nel Future Lab dell’istituto – l’aula multimediale della scuola – si è tenuto un momento di incontro alla presenza della dirigente scolastica, Prof.ssa Rosa Scarcia, dei genitori di Davide e dell’Avv. Francesco Visaggi, vicepresidente dell’associazione Amichi di Michele Visaggi. A sorpresa è intervenuto anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha portato una targa commemorativa dedicata a Davide e alla sua memoria.“In questa giornata così particolare sono state vissute tante emozioni – ha commentato Francesco Visaggi -. Il nostro supporto non si interrompe qui. Con l’associazione costituita in nome di mio fratello porteremo avanti un percorso, inizialmente con la classe di Davide e poi con tutta la scuola. Attraverso un lavoro sulla sicurezza stradale comprenderemo meglio il valore delle sensazioni vissute oggi”.: 3337398596