Alla Marco Polo il torneo di pallavolo per ricordare Davide
In occasione di quello che sarebbe stato il suo 18° compleanno, i compagni di classe, i docenti e l’intera comunità scolastica, con il supporto dell’associazione Amichi di Michele Visaggi – impegnata nella promozione della cultura della sicurezza stradale -, hanno scelto di commemorarlo attraverso un momento di sport e condivisione in uno dei luoghi a lui più cari.
Il torneo ha preso il via alle 8.30 e si è concluso intorno alle 11. L’intera mattinata si è svolta con un sottofondo musicale dedicato a Davide, composto dalle canzoni che amava e che ascoltava più spesso. In campo si sono sfidate sei squadre, composte da ragazze e ragazzi delle classi quinte, l’anno scolastico di Davide. Le partite si sono disputate in due gironi da tre squadre ciascuno; le vincenti hanno poi giocato la finale. Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione, con la consegna delle medaglie a tutti i partecipanti e della coppa ai vincitori, ottenuta dalla 5ª DT, proprio la sezione di Capuozzo.
“In questa giornata così particolare sono state vissute tante emozioni – ha commentato Francesco Visaggi -. Il nostro supporto non si interrompe qui. Con l’associazione costituita in nome di mio fratello porteremo avanti un percorso, inizialmente con la classe di Davide e poi con tutta la scuola. Attraverso un lavoro sulla sicurezza stradale comprenderemo meglio il valore delle sensazioni vissute oggi”.
