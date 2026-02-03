Assalto armato sull’A16 a Cerignola: camion sequestrato e autista picchiato e rilasciato

CERIGNOLA - Un assalto armato a un mezzo pesante si è verificato nella notte lungo l’autostrada A16, nei pressi dell’uscita di Cerignola, in provincia di Foggia. Il camion, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato bloccato da un commando che, secondo quanto appreso, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco per costringere il conducente a fermarsi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito dai colpi.

L’autista è stato poi aggredito, picchiato e sequestrato per un breve periodo. Successivamente è stato rilasciato a poca distanza, nei pressi del casello di Cerignola Est sull’autostrada A14. L’uomo è riuscito a dare l’allarme ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

Del camion, al momento, non c’è traccia. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Trani, impegnati a ricostruire la dinamica dell’assalto e a individuare i responsabili.