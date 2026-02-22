ATP 500 Rio de Janeiro: Berrettini eliminato nei quarti, definiti i semifinalisti

Si ferma ai quarti di finale il cammino dinel torneo. L’azzurro è stato sconfitto in tre set dal peruviano, che si è imposto con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 al termine di un match combattuto.

Negli altri incontri dei quarti di finale, l’argentino Tomás Martín Etcheverry ha superato il portoghese Jaime Faria per 7-6 6-4. Vittoria anche per il cileno Alejandro Tabilo, che ha avuto la meglio sull’argentino Thiago Agustín Tirante con il punteggio di 7-6 6-7 6-1. Successo infine per il ceco Vit Kopriva, vittorioso per 6-4 6-4 contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Nel torneo di doppio, sempre nei quarti di finale, il tedesco Constantin Frantzen e l’olandese Robin Haase hanno battuto i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul per 6-2 7-6. Avanzano anche l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che si sono imposti 6-3 7-6 sui brasiliani Felipe Meligeni Alves e Marcelo Zormann.