Serie C, girone C: Cerignola batte Casarano 2-1 al Monterisi
FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata del girone C di Serie C, l’Audace Cerignola conquista tre punti importanti superando per 2-1 il Casarano allo stadio Domenico Monterisi.
La gara si sblocca subito: al 4’ il Cerignola passa in vantaggio con Gambale, a segno su calcio di rigore concesso per un fallo di Celiento proprio sull’attaccante gialloblù. I padroni di casa continuano a spingere e al 10’ vanno vicini al raddoppio con Cretella, mentre al 16’ ancora Gambale, di testa, non riesce a trovare la porta.
Il Casarano risponde al 22’ con Grandolfo, che sfiora il pareggio, ma al 23’ è Russo a far tremare gli ospiti colpendo la traversa con un destro potente. Al 32’ Ferrara va a un passo dal gol per il Casarano. Proprio allo scadere del primo tempo, al 45’, arriva il pareggio ospite: Leonetti insacca di destro ristabilendo l’equilibrio.
Nella ripresa il Cerignola riparte forte e al 13’ Russo colpisce per la seconda volta la traversa, questa volta con un sinistro. La rete decisiva arriva al 29’: Gasbarro svetta di testa su cross di D’Orazio e firma il gol del definitivo 2-1.
Con questo successo il Cerignola sale al sesto posto in classifica con 42 punti. Il Casarano resta decimo a quota 36, appaiato all’Altamura.
Nel prossimo turno, valido per la ventinovesima giornata, sabato 28 febbraio il Cerignola sarà impegnato alle 14.30 sul campo della Cavese allo stadio Simonetta Lamberti, mentre il Casarano affronterà alle 17.30 il Foggia allo Pino Zaccheria.