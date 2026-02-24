Bari: prese in consegna 12 nuove aree verdi nel quartiere Nuova San Paolo

BARI - Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio si è recato nel quartiere, nel Municipio III, per la presa in consegna di 12 aree verdi situate tra le vie Del Core, Caldarulo e Dalfino. All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, la presidente del Municipio III e il titolare della ditta esecutrice dei lavori, Francesco Rafaschieri.

I tecnici comunali hanno certificato l’idoneità tecnica degli interventi realizzati, che hanno previsto la creazione di aiuole e cespugli, la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di alcuni camminamenti pedonali. Da oggi, dunque, questi spazi di proprietà comunale, inseriti nel Piano Regionale di Interventi Urgenti “Lama Balice” realizzato dalla società Sigma Sud, saranno gestiti direttamente dall’amministrazione.

“Come promesso ai residenti fin dall’inizio del mandato, stiamo lavorando per rendere questo quartiere più bello e vivibile – ha dichiarato Domenico Scaramuzzi –. Ci prenderemo cura di queste piccole aree verdi che migliorano il contesto abitativo e rappresentano luoghi di socialità. La consegna è stata anticipata per affidarne la gestione alla Multiservizi, senza gravare sui condomini”.

L’assessore ha ricordato che sul territorio sono in corso anche altri interventi infrastrutturali, tra cui l’allargamento della svolta tra via Arturo del Bianco e via Nicola Rotondo e la nuova rotatoria tra via Enrico Dalfino e l’ex strada provinciale 54. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità e il via libera della ripartizione competente per la compatibilità paesaggistica, il progetto definitivo è pronto per l’approvazione in giunta.

“Oggi abbiamo preso in consegna queste 12 aree bellissime, finora curate con grande amore dai residenti – ha aggiunto Elda Perlino –. Il settore Giardini, con la collaborazione della ditta esecutrice, le ha rese non solo più ordinate ma anche funzionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici. I prati naturali ospiteranno impollinatori per tutelare la biodiversità e contribuiranno a contrastare le isole di calore. Siamo certi che i cittadini continueranno a vigilare come vere sentinelle del territorio, nell’ambito di un patto di collaborazione per rendere sempre più fruibili le aree abbandonate della città, promuovendo bellezza e sostenibilità”.