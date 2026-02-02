Cambridge Meets Bari: il Lord Byron College presenta la nuova didattica student-based

BARI – Il 2 febbraio alle 8.30, presso la sede del Lord Byron College in via Principe Amedeo 61, si terrà l’evento, un incontro dedicato alla didattica avanzata e all’innovazione educativa.

Organizzato in collaborazione con Cambridge English, storico ente internazionale di riferimento per la valutazione e certificazione delle competenze linguistiche, l’appuntamento vuole affrontare il rischio di ridurre l’apprendimento a un processo standardizzato e meccanico, proponendo invece un approccio student-based centrato su voce, identità e partecipazione attiva.

Durante il seminario saranno presentate pratiche linguistiche innovative come voiceover, storytelling e doppiaggio, non come attività creative marginali, ma come strumenti strutturati in grado di accelerare l’acquisizione della lingua e rafforzare le competenze comunicative autentiche. L’obiettivo è trasformare la dinamica dell’aula, rendendo gli studenti protagonisti consapevoli del loro apprendimento.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma aperta a tutti gli educatori interessati a confrontarsi su metodologie in grado di rendere l’apprendimento profondo, significativo e duraturo.

Secondo il Lord Byron College, l’educazione student-based rappresenta l’evoluzione necessaria oltre l’automazione: un percorso educativo rigoroso, umano e coerente con gli standard di eccellenza di Cambridge English.

Per informazioni: segreteria del Lord Byron College 080 5232686.