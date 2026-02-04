Carnevale in casa IKEA: laboratori, sfilate e cacce al tesoro per i più piccoli

BARI – Dal, IKEA Italia celebra il Carnevale con iniziative gratuite dedicate ai bambini in tutti i suoi store, incluso il punto vendita di. Tra laboratori creativi, sfilate in maschera e cacce al tesoro, i piccoli visitatori potranno vivere momenti di gioco e divertimento, con la partecipazione speciale dell’orso

Domenica 15 febbraio si terrà Vieni a trovarci in Maschera & Carnival Parade: i bambini potranno partecipare a una sfilata in maschera e ricevere un piccolo omaggio, accompagnato da una merenda gratuita. Dal 7 al 17 febbraio, nell’area giochi Småland, sarà attivo il Laboratorio maschere di Carnevale, dove i bambini potranno realizzare la propria maschera utilizzando materiali di recupero. Nei fine settimana del 7-8 e del 14-15 febbraio, le famiglie potranno partecipare alla Caccia al tesoro, un’attività che guiderà i bambini alla ricerca di indizi nascosti per completare una filastrocca a tema Carnevale e ricevere un omaggio finale.

Per tutti i visitatori, a fronte di una spesa minima di 100 euro, IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo attraverso cartoline “gratta e vinci”, oltre a un coupon del valore di 20 euro.

Per maggiori informazioni sulle attività nei singoli store è disponibile la pagina ufficiale: IKEA Carnevale 2026.