Da Federico II alla birra artigianale: a Leverano il gran finale di “Leverano di…Pinta”

LEVERANO – Si chiude con un suggestivo viaggio nel tempo il fortunato ciclo di appuntamenti di Leverano di…Pinta. Venerdì 27 febbraio, alle ore 18:30, il centro storico farà da cornice all’ultimo tour della terza edizione, dal titolo

Un ponte tra storia e birra artigianale

L’evento non si configura come una semplice visita guidata, ma come un vero e proprio percorso narrativo capace di intrecciare l’identità del paese e dei suoi protagonisti illustri con la cultura brassicola. Dall’illuminato sovrano Federico II di Svevia al talentuoso pittore leveranese Geremia Re, passando per Girolamo Marciano, medico, letterato e filosofo del Cinquecento, ogni tappa racconterà un’epoca diversa. I partecipanti saranno accompagnati dal Medioevo al Rinascimento fino al “Secolo Breve”, con un filo conduttore originale: gli eventi e le pratiche brassicole coeve ai personaggi narrati, il tutto arricchito dalla degustazione di due birre artigianali selezionate per l’occasione.

I protagonisti della degustazione

Tra i punti di forza dell’iniziativa si confermano la conduzione del tour e della degustazione affidata ad Aristodemo Pellegrino, guida turistica abilitata, ideatore del progetto Sulle vie della Birra e Unionbirrai Beer Taster, e il coinvolgimento delle eccellenze locali. In questo ultimo itinerario saranno protagonisti due birrifici d’eccezione: Officine Birrai, laboratorio di sperimentazione brassicola leccese, spin-off di Birra Salento, specializzato in stili diversi e produzioni “one shot”, e Birra Calènder, realtà che da tempo sperimenta l’unione tra birra e vitigni del territorio, con particolare attenzione alle Italian Grape Ale (IGA).

Le voci dei protagonisti

«Questo progetto riassume la nostra idea di Turismo di Comunità: una rete che valorizza il territorio in modo lento e consapevole», dichiara Salvatore Lecciso, presidente della Cooperativa di Comunità.

Soddisfazione anche da parte di Aristodemo Pellegrino: «Dal dicembre 2024, in sette appuntamenti totali, abbiamo coinvolto sei differenti birrifici e oltre cento partecipanti, dimostrando che il turismo birrario, se ben contestualizzato, è una realtà concreta e attuabile. In questo ambito Sulle vie della Birra si conferma ancora una volta come progetto pilota nel turismo birrario».