Taranto 2026, conto alla rovescia: a sei mesi dai Giochi sopralluogo del ministro Abodi e dei vertici internazionali

TARANTO – Scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso. Il 21 febbraio segna l’ingresso nel semestre decisivo che porterà alla Cerimonia inaugurale del 21 agosto 2026, in programma allo

In questo quadro, lunedì prossimo alle ore 15.00, presso la sede della Struttura Commissariale di Taranto, è in programma un sopralluogo istituzionale di alto profilo ai cantieri degli impianti sportivi destinati ai Giochi. All’incontro prenderanno parte il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il primo vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene, in qualità di presidente, e il segretario generale Iakovos Filippousis.

La visita servirà a fare il punto sull’avanzamento delle opere e sull’organizzazione complessiva dell’evento, a circa 180 giorni dalla cerimonia inaugurale. Un momento chiave per verificare lo stato dei lavori e il rispetto del cronoprogramma, in una fase cruciale del percorso che porterà Taranto ad accogliere atleti e delegazioni da tutto il bacino del Mediterraneo.

Il ministro Abodi e i vertici del Comitato Internazionale saranno accompagnati dal Commissario straordinario di Governo Massimo Ferrarese. Prevista anche la presenza dei responsabili delle strutture tecniche del Comitato Organizzatore e della Struttura Commissariale, per un approfondimento operativo sulle opere infrastrutturali e sugli aspetti organizzativi.

La partecipazione congiunta delle istituzioni nazionali e internazionali conferma l’elevata attenzione rivolta all’appuntamento di Taranto 2026, considerato strategico non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per lo sviluppo infrastrutturale e l’immagine della città e del territorio.

È previsto un punto stampa intorno alle ore 15.30.